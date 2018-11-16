Правоохранители задержали на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот"

16.11.2018 22:52

Житель города Макеевки добровольно сотрудничал с боевиками, в сентябре 2014 года он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

Правоохранители задержали в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" бывшего боевика. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.



Отмечается, что 31-летний житель города Макеевки приехал в КПВВ, чтобы встретиться со знакомыми.



"Следователи Волновахского отдела полиции установили, что мужчина вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", в роту охраны. В обязанности новобранца с позывным Шустрый входили осуществление внутренней охраны банды и обеспечение безопасности стратегических объектов", – рассказали в пресс-службе.



В начале 2015 года указанное подразделение получило название "финансово-экономическая полиция ДНР", в составе которой мужчина продолжил выполнять функции водителя и занимался перевозкой денежных средств, добавили правоохранители.



"В марте 2015 года Шустрому пообещали "повышение" уже в составе "республиканской гвардии" (100-я ОМБр "ДНР"). Боевик получил форму и автоматическое оружие и был назначен на должность водителя гранатометного взвода. Он следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой личного состава и боеприпасов. По словам задержанного, участия в боевых действиях он не принимал, однако находился в горячих точках и в июле 2016 года получил серьезное ранение под Иловайском", – сообщили в пресс-службе.



Правоохранители установили, что в 2017 году мужчина решил прекратить сотрудничество с боевиками.



"Он добровольно покинул ряды террористов, за что долгое время подвергался преследованиям и угрозам со стороны бывших руководителей бандформирований. Сейчас экс-боевик работает торговым агентом в оккупированном Донецке", – добавили в пресс-службе.



По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Источник : https://gordonua.com