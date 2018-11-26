Рада повысила акциз: сколько будет стоить пачка сигарет в 2019 году

26.11.2018 19:46

С 1 января 2019 года ставка акцизного налога на табачные изделия увеличится на 20%, как того требуют условия соглашения об ассоциации с ЕС.

Но с 1 июля налог вырастет еще на 9% - на уровень инфляции в 2018 году. В итоге совокупно акциз поднимется на 30,8%. Такое решение депутаты приняли ночью, 24 ноября, поддержав законопроект №9260.

Это неизбежно приведет к подорожанию всех марок сигарет, сигар и табака для самокруток. Правда, успокаивают эксперты, цены поменяются не мгновенно, пишет UBR.ua.

"Первый квартал стоимость сигарет не изменится, поскольку производители накануне забьют склады товаром и будут торговать им от 3 до 6 месяцев по старым ценам. Но затем средняя пачка сигарет стоимостью 30 грн в марте-мае подорожает на 5-6 грн, а в октябре-ноябре - еще на 2-3 грн. То есть к концу года "бюджетные" марки будут стоить порядка 37-38 грн", - рассказал руководитель Украинского центра контроля за табаком ГО "Жизнь" Андрей Скипальский.

Но есть и хорошие новости для любителей крепких напитков - водка в 2019 году дорожать не должна. Несмотря даже на то, что ставку акциза подняли на 9%.

Источник: https://from-ua.com