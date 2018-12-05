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В Украине значительно повысят тарифы на мобильную связь
В Украине популярный оператор мобильной связи lifecell повысит стоимость большинства существующих тарифов на 25−70 грн и переведет ряд абонентов на новые более высокие пакеты. Как объяснили в компании, что изменения коснутся более половины существующих тарифных планов.
В пресс-службе компании отметили:
«В основном это будет рост на 25−30 грн. И только в некоторых — от 40 до 75 грн».
Так, с 12 декабря тарифы «Лайфхак 2018» (150 мин и 20 ГБ за 99 грн) и «Лайфхак Плюс 2018» (300 мин и 30 ГБ за 149 грн) оператор предлагает заменить на «Лайфхак» (150 мин и 20 ГБ 3ф 175 грн), при этом подключение и миграция на тарифные планы «Лайфхак 2018» будет недоступна.
В то же время, до 31 января 2019 года любой абонент может бесплатно перейти на любой другой тариф, открытый для подключения или же перейти на контрактный план «Лайфхак Контракт» с абонплатой 125 грн/мес. После 25 января стоимость перехода на другой тарифный план будет составлять 50 грн.
В компании уточнили:
«В Украине все еще одни из самых низких в мире цены на мобильную связь. Но качество связи и мобильного интернета не очень уступает многим европейским столицам, а иногда даже и лучше. И точно значительно дешевле. И при этом инвестиции в развитие инфраструктуры стремительно росли в последние годы, начиная с появления 3G в стране и к запуску LTE».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение тарифов, мобильная связь
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