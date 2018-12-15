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Мороз и снег, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю
На этой неделе природа дала украинцам возможность "отрепетировать" новогоднее настроение – обильные снегопады, вызванные циклоном, наблюдались практически во всех регионах. Однако, до 1 января еще далеко, а синоптики обещали переменчивый декабрь. Сайт "Сегодня" детально разбирался, какой будет погода в ближайшие дни.
В субботу, 15 декабря осадки в виде снега днем ожидаются только в западных областях – в остальных областях снег выпадет ночью. Температура воздуха днем на западе, в центре и в восточных областях – от -4 до -2 мороза. В северных областях – от -5 до -3 мороза, и на юге – от -1 до +1 градуса.
В воскресенье, 16 декабря западные области продолжит засыпать снегом, а вот на остальной части Украины будет выглядывать солнце. Температура воздуха в разных регионах будет отличаться довольно серьезно. На западе днем в среднем от -3 до 0 градусов (а в Закарпатской области от +1 до +3), в северных областях от -6 до -4, в центре от -5 до -3, в восточных областях от -4 до -1 градуса, и на юге от -2 до +2.
В понедельник, 17 декабря снег снова выпадет только на западе Украины. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне тех же показателей, что и накануне. Ночью холоднее всего в северных областях – до -10 градусов.
Во вторник, 18 декабря в Украине без осадков. Но и без солнца – по всей стране пасмурно, кроме того, местами похолодает. Теплее всего, как несложно догадаться, на юге – от -3 до +3 градусов, а также на западе – от -5 до -1 градуса. В центральной части страны днем от -8 до -6 мороза, на севере от -10 до -8, и в восточных областях от -5 до -3 градусов.
В среду, 19 декабря снега опять не ожидается. Солнце будет появляться в западных областях, при этом там еще немного похолодает – днем столбик термометра может опускаться до -7 градусов мороза. На остальной части Украины погода останется такой же, как и во вторник. Народный прогноз погоды
15 декабря отмечается день пророка Аввакума. В этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды.
16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую — легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.
17 декабря – в этот день почитается память святой Варвары. С этого дня начинались сильные морозы. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет — постоят морозы, если к земле прибивается — скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное — к холодам, слепое — к теплу.
18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В этот день все еще наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.
19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские. Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николая (22 мая).
Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз, прогноз погоды
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