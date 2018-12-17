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Лавров сделал важное заявление об Украине
Россия потеряет всю Украину, если признает самопровозглашенные «ЛДНР». Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТАСС, такое заявление прозвучало от главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что Москва не может признать самопровозглашенные республики. «Вы хотите признать «ЛНР» и «ДНР»? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?», - подчеркнул министр. По его словам, украинский режим - это неонацистский режим. Он подчеркнул, что Россия не воюет с режимом в Украине - с тем режимом, у которого имеются все черты неонацистского и нацистского. По его мнению, с ним воюют граждане Украины, проживающие на Донбассе.
Также Лавров уточнил, что украинские проблемы намного шире и глубже, чем просто самопровозглашенные республики. Более того, глава МИД утверждает, что Россия не собирается вести войну с Украиной. «Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», - добавил Лавров.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Лавров, наступление, заявление
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