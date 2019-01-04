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Компенсация за коммуналку: в каких случаях украинцам вернут деньги
Украинцы в 2019 могут получить компенсацию за комуслуги. В частности, такое право имеют граждане выдвигать поставщиков электрически энергии.
Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, передает Знай.
"В первые дни функционирования розничного рынка электрической энергии хочу отдельно остановиться на качестве услуг. НКРЕКУ ввела гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению, компенсации потребителям за их несоблюдение", - сообщила Кривенко. Также, еще 24 октября 2018 года утвердили и уже вступил в силу порядок предоставления компенсации потребителям электроэнергии.
Согласно постановлению, потребители могут потребовать компенсировать затраты если:
- оператором системы распределения или энергопоставщик не придерживались установленных стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ.
- если выдача техусловий и подключение выполнены ненадлежащим образом,
- не были проведены проверки приборов учета энергоносителей,
- вовремя не восстановили электроснабжение или качество электрической энергии не соответствует нормам,
- а также, когда потребитель не получил своевременно письменный ответ на запросы, жалобы.
Источник: https://from-ua.com
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