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Журналист рассказала, как обеспечить явку на выборах: «нужно наказывать». ВИДЕО
Выборы президента в Украине могут быть куплены из-за малой активности избирателей, считает спикер
«Эти президентские выборы и следующие за ними парламентские будут последними, где роль телевидения будет превалирующей», — утверждает Алеся Бацман, главный редактор интернет-издания «Гордон», пишет Политека.
Журналистка выразила мнение, что уже через 5 лет все уйдут в интернет.
«Сейчас через Фейсбук собирают различные акции. Эту технологию пытается использовать в своей избирательной кампании и Владимир Зеленский. Он активно общается со своими избирателями в соцсетях.
Но проблема Зеленского в том, что люди, которые проявляют активность в интернете: постят и лайкают, смотрят его ролики, — сидят на диване и до избирательных участков попросту могут не дойти», — считает Бацман.
Слова главреда подтверждает и статистика, согласно которой из общего количества молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет только 25% ходят на выборы.
Олеся Бацман не знает, почему так происходит: «Ведь они будущее страны. Им здесь жить, им строить свое будущее, но молодежь относится к выборам прохладно».
Эксперт предлагает кандидату Зеленскому решить эту проблему следующим образом: Владимиру есть смысл выйти с законодательной инициативой о том, что молодой человек, который не пошел на выборы, должен заплатить штраф. Сумму штрафа тоже можно установить законодательно.
«Думаю, что такая мера подстегнула бы молодежь голосовать.
И к тому же прекратилась бы порочная практика, когда будущее страны выбирают люди предпенсионного и пенсионного возраста».
Бацман считает, что эти люди по вине власти находятся за чертой бедности и, более того, готовы брать деньги или продуктовые наборы от кандидатов за правильное голосование. Так быть не должно.
Правда, как обращает внимание журналистка, при использовании в избирательной кампании интернета существует опасность вмешательства извне.
«Посмотрите, Трамп стал президентом США благодаря вмешательству в интернет России. Об этом уже открыто говорит спецпрокурор по расследованию фальсификаций Мюллер. Нам тем более нужно быть начеку», — подчеркивает Олеся Бацман.
Теги: Донбасс, штраф, наказание, выборы президента
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