Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание

03.06.2019 19:45

В Верховной Раде планируют ужесточить наказание для автонарушителей. Во вторник, 4 июня, народные депутаты могут увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 10 раз. А также сделают шаг для защиты льготных категорий украинцев, которым положен бесплатный проезд.

Что конкретно могут принять в парламенте и поможет ли это — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Верховной Раде могут увеличить штраф за отказ от использования ремня безопасности. В таком случае он вырастет в 10 раз и составит 510 гривен;

Европейские страны уже давно следят за элементарным, но очень важным правилом пристегнутого ремня;

Проголосовать в Раде могут и увеличение наказания за отказ провезти бесплатно льготника. Штраф может вырасти с 136 до 2550 гривен;

Последние годы в СМИ регулярно всплывают скандальные инциденты, когда водители маршруток принципиально не соблюдают закон и отказываются возить льготные категории украинцев.

За отказ от ремня безопасности — штраф

В Украине достаточно высокий уровень смертности на дорогах. По данным Национальной полиции, ежегодно в Украине погибают не менее 3,5 тысяч людей в ДТП, не менее 35 тысяч получают травмы.

Весомую часть повреждений и смертей можно было избежать, придерживаясь простого правила — пристегивать ремень безопасности. Сейчас в стране штраф за такое нарушение ПДД всего 51 гривня.

Проект закона же предлагает нововведение — увеличить штраф до 510 гривен. При этом решение об усилении ответственности, по информации социологов, поддерживают 66% украинцев.

“Использование ремней безопасности является самым действенным средством защиты водителей и пассажиров при ДТП. Застегнутые ремни уменьшают риск контакта тела с деталями автомобиля в случае столкновения, удерживают человека от выбрасывания из автомобиля и опасных перемещений внутри авто”, — говорится в пояснительной записке.

По словам одного из авторов проекта, народного депутата от фракции “Самопоміч” Анны Романовой, начать нужно с малого.

“Давайте сначала введем штраф 510 гривен и посмотрим, промотивирует ли это тех, кто не пристегивается, к безопасности. Я абсолютно уверена, в Европе все пользуются ремнями безопасности благодаря штрафам, а там они в среднем 1500 гривен. Но и зарплаты там выше”, — рассказала OBOZREVATEL нардеп.

При этом парламентарий уверяет, у проекта есть поддержка, она не видела ни одного нардепа, выступившего против идеи. Но сейчас прогнозировать настроения в зале, учитывая досрочные выборы и регулярные прогулы, достаточно сложно.

Из-за того, что проект вносит изменения лишь в одну статью закону, его народные депутаты при желании могут принять до конца каденции, в одно чтение.

В рамках кампании “За безопасные дороги” в 2017 году активисты подсчитали наказание за непристегнутый ремень безопасности в странах Европы. Оказалось, в Украине сумма штрафа минимальная. Так, в Беларуси штраф составляет 10 евро (~300 гривен), в Молдове — 15 евро (~450 гривен), в Польше — 23 евро (~700 гривен), в Румынии — 32 евро ( ~950 гривен), в Словакии — 60 евро (~1800 гривен).

на голосование семь раз. К сожалению, ранее печальная статистика и неутешительное соотношение с европейскими странами не мешали нардепам провалить важное решение. К примеру, в декабре 2018 нардепы в угоду собственным политическим амбициям побоялись принимать закон перед началом предвыборной кампании. Практически аналогичный законопроект народные депутаты в свойственной манере выносили

Из которых два — за поправки, один — за принятие во втором чтении и в целом, и трижды — за возвращение к рассмотрению. А направление на повторное чтение поддержали всего 196 человек, в результате чего проект был отклонен.

Изменение для льготников

Еще одно важное нововведение, которое рассмотрит Рада — защита прав льготных категорий украинцев на бесплатный проезд в общественном транспорте. Так, в нынешнем законе регламентируются отдельные категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд. Это:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны.

При этом в Украине достаточно популярна практика игнорирования этой нормы закона. Как со стороны владельцев маршрутов, так и со стороны водителей.

К примеру, в январе 2019 в Киеве отказались бесплатно везти участника боевых действий. Свой отказ маршрутчик аргументировал тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все.

А 5 мая в Хмельницком водитель автобуса, который двигался по маршруту "Староконстантинов — Каменец-Подольский", отказал в проезде инвалиду войны ветерану АТО Александру Дарморосу. На местном уровне скандал стал довольно резонансным. При этом сам пострадавший попросту отказался писать заявление на водителя, так как не видит смысла.

Сейчас штраф за отказ везти льготника смехотворный — 136 гривен. Новым же проектом предлагают сумму значительно повысить, до 2550 гривен.Поможет ли это избежать конфликтов и защитить льготников — вопрос открытый.

Как считает представитель общественной компании "Евро-Патруль" Вячеслав Коновалов, многое зависит непосредственно от “Укртрансбезопасности”, которая и должна следить за порядком на дорогах. Если наказание за нарушения будут и дальше игнорироваться на уровне этого органа, то повышение штрафов никак не скажется на качестве перевозок.

“Вот вам выдают в маршрутках билеты? Нет, а должны. И таких мелких нарушений много. Поэтому ситуация не улучшится, если не будет работы с “Укртрансбезопасностью”, давайте если и говорить об изменениях, то начинать с этого”, — сказал OBOZREVATEL Коновалов.