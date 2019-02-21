За какие нарушения украинцев могут лишить водительских прав

21.02.2019 20:23

За какие нарушения правил дорожного движения лишают водительского удостоверения? В Украине лишить водительских прав могут на срок от трех календарных месяцев и более. За особо серьезные нарушения максимальный срок лишения права управления транспортным средством может растянуться до 10 лет.

Какие нарушения ПДД грозят лишением прав

В кодексе Украины об административных правонарушениях есть 5 пунктов, по которым водителя могут лишить права управлять транспортным средством:

Нарушения ПДД, которые повлекли к созданию аварийной ситуации, и оставление места ДТП:статья 122-4 КУоАП. Лишение прав сроком от 6 месяцев до 1 года;

Невыполнение требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства: статья 122-2 КУоАП. Лишение прав сроком от 3 до 6 месяцев;

Выезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено: статья 123-2 КУоАП. Лишение прав от 6 до 12 месяцев;

За нарушение правил дорожного движения, которое повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества: статья 124 КУоАП. Лишение прав сроком от 6 месяцев до одного года;

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции: статья 130 КУоАП. Лишение прав сроком от 1 года до 10 лет.

После истечения срока наказания водитель может получить свое удостоверение в сервисном центре МВД.