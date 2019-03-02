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Во сколько Украине обходится ремонт техники для ВСУ: названы цифры и "темные" бизнес-схемы
Компания "Богдан Моторс", которая принадлежит первому замсекретарю СНБО Олегу Гладковскому, получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей для Министерства обороны, произведенных на китайских шасси.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В частности, 375 млн гривен "Богдан" получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.
Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. По словам автора антикоррупционного проекта Глеба Каневского, единственное что делает "Богдан" с китайской машиной – красит в зеленый и ставит будку позади.
В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Однако в случае с "Богданами", оказывается, что это военная тайна.
В корпорации "Богдан" журналистам подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к изданию производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники информации нет. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар невозможно .
В то же время, по информации волонтеров, санитарный "Богдан" стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, который до недавнего времени принадлежал президенту Петру Порошенко.
По его словам, так называемый завод "Ленинская кузня" ("Кузня на Рыбальском") взяла на себя флот и выполняет роль посредника. "Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а "Ленинская кузня" получает деньги", - говорит антикоррупционер.
Так, например, тендер на ремонт крейсера "Гетман Сагайдачный" объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю – его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. "Ленинская Кузня" находится на Рыбальском острове в Киеве, и она этот тендер выиграла
Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так "Кузня" получила 10% от стоимости работ. Как отмечается, за покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.
Информация о том, во сколько обошелся ремонт дизельных двигателей, также засекречена. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с "Кузней", однако результата это не принесло.
Ранее журналисты проекта Bihus.info заявили что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.
Теги: Украина, Донбасс, бизнес, ремонт, коррупция, бюджет, СНБО, ВСУ, военная техника
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