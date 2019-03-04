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Политолог: «В Украине можно запустить процедуру импичмента, но ее невозможно завершить»

04.03.2019 12:40
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Политолог: «В Украине можно запустить процедуру импичмента, но ее невозможно завершить»

Юлия Тимошенко обвиняет Петра Порошенко в государственной измене и запускает процедуру импичмента, однако завершить ее не получится. 

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от скандально известного политолога Ростислава Ищенко. Он подчеркнул, что обвинения со стороны Тимошенко еще надо доказать, и в итоге вся эта ситуация может обернуться против лидера «Батькивщины» - ее могут обвинить в подрыве боеспособности армии Украины, и это дело может завершиться еще одним тюремным сроком для Тимошенко. «У Тимошенко нет никаких шансов осуществить процедуру импичмента - в Украине можно начать процедуру импичмента, а закончить нельзя. В Конституции есть только общие положения, а соответствующего закона нет», - подчеркнул Ищенко. 

Он уверен, что штаб лидера «Батькивщины» совершил серьезную ошибку, начав инициативу с импичментом, и одно дело – рассказывать о воровстве в украинской армии и требовать расследования связей Порошенко с коррупционерами через Генпрокуратуру, и совсем другое – кричать с трибуны ВР об импичменте.



Теги: Украина, Донбасс, импичмент, политолог
 
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