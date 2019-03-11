Кто станет президентом: социологи опубликовали свежие рейтинги

11.03.2019 12:30

С 1 по 5 марта компания «Active Group» провела социологическое исследование, опросив 2500 граждан по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. На сайте организации появился свежий рейтинг кандидатов на пост президента.

Согласно новым данным, Владимир Зеленский уверенно лидирует в предвыборной гонке с огромным отрывом от конкурентов. Если бы выборы прошли на следующей неделе, за него согласились проголосовать треть опрошенных — 32,9%. Это почти в два раза выше показателей действующего президента Петра Порошенко, которого поддержали 17,5 респондентов. Ненамного отстала Юлия Тимошенко с 15,1%, передает politeka.net.

Гораздо меньше поддержки у других кандидатов. Согласно рейтингу «Active Group», Анатолий Гриценко получил 12%. Пятерку лидеров замкнул оппозиционер Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 6,5% украинцев. Отмечается, что опрос начался до снятия с выборов Андрея Садового и Дмитрия Гнапа. Когда же кандидаты объявили о своем решении, на рейтинги повлиял призыв голосовать за Анатолия Гриценко. Радикал Олег ляшко получил 5,4%, а вот оставшиеся претенденты не набрали даже 3%.

Если бы выборы провели завтра, то ситуация сложилась похожая. В этом опросе 26,5% поддержали Владимира Зеленского, который и тут стал лидером. Порошенко получил 14,1% предварительных голосов, а Тимошенко осталась на третьем месте с 12,1%. Ей на пятки наступает Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 9,7% опрошенных.

Во втором туре социологи предложили оценить борьбу четырех кандидатов: Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко. Выяснилось, что Владимир Зеленский выигрывает во всех парах. Порошенко обходит с результатом 44,1% против 23%, Тимошенко — с результатом 44,1 против 19,6% , Гриценко с результатом 39,5% против 26,3% и Бойко с результатом 45% против 10,3%.

А вот президент Петр Порошенко во втором туре проигрывает всем кроме Юрия Бойко. В то же время Тимошенко выиграет у Порошенко с результатом 29,3% против 24,8%. А Бойко обогнала почти в два раза 29% против 16,2%. У Гриценко есть большие шансы победить Порошенко: 22,2% против 33,4%. Согласно опросу, он проиграет во втором туре только Зеленскому.

Источник: https://from-ua.com