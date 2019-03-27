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Выплату субсидий деньгами могут заменить на безналичную форму

27.03.2019 09:48
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Выплату субсидий деньгами могут заменить на безналичную форму

Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал изменения в системе назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), согласно которым, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться опять в безналичной форме. Об этом он сказал на брифинге сегодня, 26 марта, в Киеве, пишет «Интерфакс – Украина».

Рева напомнил, что на данный момент субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по жилищно-коммунальным услугам, а после того, как просрочка погашена, субсидию могут восстановить. «Я думаю, что мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут на протяжении следующего года получать субсидию уже в безналичной форме», – сказал он.

Рева добавил, что если по истечению этого периода выплаты нормализируются, то субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, субсидия, выплата
 
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