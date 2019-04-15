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Грозы, дожди и похолодание: середина апреля преподнесет сюрпризы

15.04.2019 11:30
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Грозы, дожди и похолодание: середина апреля преподнесет сюрпризы

На этой неделе в Украине установится ненастная и прохладная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 15 апреля, в понедельник, на всей территории Украины будет всего 7-10 градусов тепла, и только в южных и восточных регионах синоптики обещают около 12 градусов со знаком плюс. Сильные дожди ожидаются во всех регионах, за исключением запада - здесь будет солнечная и сухая погода.

16 апреля, во вторник, атмосферный фронт распространится на всю страну, и на западе тоже начнутся дожди. При этом температурных изменений синоптики не прогнозируют. 

17 апреля, в среду, погода начнет меняться. Синоптики рассказали, что дожди прекратятся на всей территории страны, в большинстве районов выглянет солнце, но при этом температура воздуха будет колебаться. В восточных областях ожидается похолодание - до 9-12 градусов. В южных и западных областях синоптики прогнозируют 12-14 градусов, в центральных регионах до 12 градусов выше нуля.



Теги: Донбасс, погода, дождь, гроза
 
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