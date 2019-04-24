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В Минобороны подтвердили, что ПВО вокруг Киева переоборудовали на деньги Порошенко

24.04.2019 20:20
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В Минобороны подтвердили, что ПВО вокруг Киева переоборудовали на деньги Порошенко

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.

Об этом он сказал в интервью Обозревателю, отвечая на соответствующий вопрос, передает НВ.

"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.

"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.

Он также добавил, что на сегодняшний день Минобороны необходимо сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: "создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы".

"Все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий", - подчеркнул Полторак.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, ПВО, Порошенко, Минобороны
 
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