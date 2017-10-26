Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука

26.10.2017 19:00

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагический инцидент со взрывом, который имел место в Киеве вечером, 25 октября 2017 года.



Как информирует replyua.net, комментируя покушение на народного депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, глава государства в своем «Фейсбуке» выразил соболезнования семьям погибших вследствие взрыва возле здания офиса телеканала «Эспрессо» в Киеве, 25 октября 2017 года. При этом гарант Конституции Украины призвал силовиков раскрыть данное преступление как можно быстрее. В сообщении украинского лидера говорится: «Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших в результате взрыва возле «Эспрессо». Также искренне я желаю выздоровления тем, кто получил ранения. От правоохранительных органов я решительно требую как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление».



Ранее уже сообщалось, что пострадавший Игорь Мосийчук сделал заявление, что исполнители теракта являются киевлянами, а заказчик находится в Москве. Также известно, что такой комментарий произошедшего со стороны пострадавшего парламентария не заставил долго ждать ответа с Кремля. Буквально через несколько часов спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что такая реакция и обвинение России в трагедии – это русофобия.