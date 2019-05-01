Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента

01.05.2019 19:28

Команда Зеленского обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в сотрудничестве с Россией. Так в команде считают, что украинский президент ведет с россиянами не только общий бизнес. Но еще и наладил сотрудничество в военной и экономической сфере. Также действующий президент якобы договорился с Россией по вопросу дискредитации новоизбранного президента Владимира Зеленского, пишет from-ua.

В команде Зеленского заявили, что сотрудничество действующего президента с российской пропагандистской машиной ознаменуется взаимодействием «ольгинских троллей» и «порохоботов». В результате такого сотрудничества должна появиться информация с порочащими Зеленского данными. Также такое взаимодействие должно возносить Петра Порошенко.

Также команда Зеленского заявила, что круг приближенных к Порошенко людей должен взаимодействовать с российскими СМИ. Целью является очернить новоизбранного президента Зеленского.

В довершении всего команда Зеленского заявила, что депутат от БПП и представитель Украины в ПАРЕ Владимир Арьев заявил, что якобы Зеленский во время отдыха жарил шашлыки с представителем немецкого парламента. Однако затем информацию опровергли, но фейк разошелся в СМИ и опровержение осталось незамеченным.