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«Будет запрещено»: Зеленского надеются загнать в угол новым законом

02.05.2019 07:10
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«Будет запрещено»: Зеленского надеются загнать в угол новым законом

Руслан Бортник высказал мнение, что целью принятия закона о языке является создание проблем для новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет POLITEKA.

Свою мысль политический аналитик поясняет следующим образом: «После вступления в силу этого закона обострятся отношения с Венгрией, с Румынией, будут негативные отзывы со стороны Евросоюза и Венецианской комиссии, поскольку их поправки учтены не были».

По словам Бортника, если эти поправки учесть, то Зеленский потеряет электорат на западе страны и таким образом появляется поле деятельности для партии Порошенко и правых партий.

Если поправки Евросоюза не учесть, то тогда Зеленского обвинят в срыве евроинтеграции и он утрачивает электорат на востоке Украины. Это такая растяжка будет для нового президента. И ему нужно из этой ситуации как-то выходить.

Говоря о целесообразности принятия языкового закона, Руслан Бортник отметил, что статус украинского языка уже определен в Конституции страны. А вот применение закона в таком виде приведет к ограничению прав некоторых граждан Украины.

«У нас порядка 400 тысяч учащихся обучаются на родном языке: венгерском, румынском, русском. Теперь они этого сделать не смогут. Им будет запрещено», — говорит аналитик.

Будут по мнению Бортника и проблемы со средствами массовой информации, поскольку на телевидении оставили квоты в 75%, а вот для газет, интернет-изданий и книгопечатания нет. Для них обязательно дублирование на украинский язык.

Политический консультант считает, что для мелких региональных печатных изданий исполнение языкового закона означает закрытие. Потребителей продукта на украинском языке будет мало.



Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, запрет
 
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