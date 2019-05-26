Коломойский мечтает о дефолте в Украине

26.05.2019 15:07

Украинский бизнесмен и экс-чиновник Игорь Коломойский научил президента Владимира Зеленского, как можно избежать расплаты за долги прошлой власти

Бывший губернатор Днепропетровской области уверен, что новому главе государства нужно объявить дефолт. Об этом он заявил во время интервью журналистам Financial Times, совет цитирует издание «Левый Берег«.

Игорь Коломойский уверен, что Владимиру Зеленскому нужно пойти по примеру Греции, которая отклонила программу Международного валютного фонда. По его мнению, это станет удачным выходом для сложной экономической ситуации, в которую попала Украина.

“По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины” — сказал Игорь Коломойский. Он напомнил, что в 2015 году греки отказали кредиторам стали первой развитой страной, которая не выплатила долги Международному валютному фонду. Пусть и продлилось такое счастье недолго.

Украина науждается в кредитах МВФ для обслуживания внешнего долга. Сейчас он составляет около 60% валового внутреннего продукта страны. Учитывая, что выплаты достигнут максимума в 2019-2020 годах, Игорь Коломойский не предвидит плачевных последствий. Он уверяет, что в дефолте нет ничего стражного, на примере другого государства:

“Сколько раз Аргентина объявляла дефолт?… И что, они реструктурировали это. Все в порядке”, — объяснил бизнесмен.

Игорь Коломойский также призвал Владимира Зеленского не идти по пути Петра Порошенко. По мнению экс-губернатора, победа президента на выборах указывает на недовольство украинцев относительно требований МВФ. Бизнесмен предупредил гаранта о неминуемом падении рейтинга:

«Если Зеленский будет слушать [Запад]… он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — сообщи Игорь Коломойский. Он добавил, что ни США, ни Евросоюзу задолженность Украины совершенно не интересна. Они бы даже могли без труда закрыть долги, если бы не политические интересы. — «Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог», — подытожил он.