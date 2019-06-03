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Архив - Украина

«Украина будет разделена на две части»: Портников сделал прогноз относительно войны на Донбассе

03.06.2019 20:00
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Украинский журналист Виталий Портников в блоге на LB.ua высказал свое мнение относительно будущего нашего государства, спрогнозировав разделение на две части, передает replyua.net.

Он выразил уверенность, что в скором будущем будет Украина, которая поддерживает Россию, и Украина, которая стремится к Европе. «Вплоть до прихода периода «исторической усталости» и даже краха России или же до куда более глубокого и масштабного раскола самой Украины на части, одна из которых окончательно определится со своим европейским выбором, а другая решит остаться в единстве с бывшей метрополией», – спрогнозировал он.

В то же время Потрников сделал прогноз относительно того, когда же Кремль все-таки перестанет вмешиваться в наши дела. По словам журналиста, это произойдет тогда, когда в Москве будут уверены в успешной вербовке украинцев. «Эта война может завершиться только тогда, когда в Кремле убедятся, что проекту будущей интеграции украинских территорий в общеимперское пространство больше ничего не угрожает, что силы, которые выступают за независимость и суверенитет Украины и ее вступление в НАТО и ЕС окончательно маргинализированы, что большинство украинцев готовы, условно говоря, стать россиянами или подданными россиян», – пояснил журналист.



Теги: Украина, Донбасс, война
 
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