Комаровский "разгромил" главный миф о сне ребенка на свежем воздухе: это должен знать каждый родитель

17.07.2019 10:40

Популярный детский педиатр Украины Евгений Комаровский расказал об особенностях пребывания и сна ребенка на свежем воздухе. В своем Instagram врач разъяснил некоторые детали этого важного процесса. Евгений Комаровский отметил, что ребенку необходимо пребывание и сон на улице, но нет принципиальной важности при этом родителям катать все время дитя в коляске, сообщает https://www.dialog.ua . Перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами. Прежде всего тогда, когда нет возможности уложить малыша рядом с домом, либо же семья не имеет безопасного своего двора или балкона. Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна. Если родители испытывают потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и с этой целью отправляются гулять с коляской",- отмечает известный доктор. Он подчеркивает, что родители по максимуму должны стремиться к тому, чтобы маленькие дети как можно дольше спали на свежем воздухе. Но при этом взрослые не должны тотально контролировать процесс сна.



