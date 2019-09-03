Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»

03.09.2019 20:34

Экс-президент Украины Петр Порошенко и члены его партии «Европейская Солидарность» обеспокоены своим будущем, после отмены депутатской неприкосновенности.

Верховная Рада на заседании 3 сентября приняла во втором чтении законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения об отмене депутатской неприкосновенности, пишет Политека.

Согласно принятому закону, с 1 января 2020 года все депутаты станут официально «прикосновенными», но возможности для политических преследований за парламентскую деятельность будут сведены к минимуму.

На своей личной странице в Facebook блогер и народный депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский прокомментировал, как после отмены депутатской неприкосновенности ведут себя депутаты от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

Так, по его словам депутаты от Европейской Солидарности массово делятся кошмарными предположениями.

«Насчет того, что теперь они что-то скажут, и их начнут за это криминально преследовать, после снятия неприкосновенности. Лично у меня есть только одна версия подобного развития событий. Это произойдет, если они, наконец, добровольно расскажут, чем занимались предыдущие пять лет», — пишет Бужанский.

Пользователи сети не могли не прокомментировать этот пост. Одни пользователей сети отметили, что депутатам не будет, что рассказывать, ведь они всего лишь пешки. Другие предположили, что теперь у Порошенко начнется истерика и придется думать над тем, что говорить.

««- Меня посадят… — А ты не воруй». Пусть ПЕСец «базар фильтрует». Может, станет меньше призывов сжечь, побить, убить, загнать детей в подвалы…», «им как раз и рассказывать нечего. тупо 5 лет просидели, получая за каждый принятый закон определенные суммы, не сильно вникая в подробности».

Другие отметили, что страх, пойдет им на пользу, ведь теперь они поймут, что дела серьезные.

«Ага. То есть даже ваши политические оппоненты считают, что при новой власти дела серьезные (пусть бы и на политических оппонентов) будут доводиться до стадии «следствие», а там, глядишь, и «суд», и «обвинительный приговор». Чего собственно при их власти не было ни разу (ну, приговоров точно).», «Теперь Рада вся на коротком строгом поводке) Сразу гайки закрутят, если не будут за нужные законы голосовать) Это вам не Янык))».