- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»20:34
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"19:40
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
- Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие16:31
Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»
Экс-президент Украины Петр Порошенко и члены его партии «Европейская Солидарность» обеспокоены своим будущем, после отмены депутатской неприкосновенности.
Верховная Рада на заседании 3 сентября приняла во втором чтении законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения об отмене депутатской неприкосновенности, пишет Политека.
Согласно принятому закону, с 1 января 2020 года все депутаты станут официально «прикосновенными», но возможности для политических преследований за парламентскую деятельность будут сведены к минимуму.
На своей личной странице в Facebook блогер и народный депутат от партии «Слуга народа» Макс Бужанский прокомментировал, как после отмены депутатской неприкосновенности ведут себя депутаты от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Так, по его словам депутаты от Европейской Солидарности массово делятся кошмарными предположениями.
«Насчет того, что теперь они что-то скажут, и их начнут за это криминально преследовать, после снятия неприкосновенности. Лично у меня есть только одна версия подобного развития событий. Это произойдет, если они, наконец, добровольно расскажут, чем занимались предыдущие пять лет», — пишет Бужанский.
Пользователи сети не могли не прокомментировать этот пост. Одни пользователей сети отметили, что депутатам не будет, что рассказывать, ведь они всего лишь пешки. Другие предположили, что теперь у Порошенко начнется истерика и придется думать над тем, что говорить.
««- Меня посадят… — А ты не воруй». Пусть ПЕСец «базар фильтрует». Может, станет меньше призывов сжечь, побить, убить, загнать детей в подвалы…», «им как раз и рассказывать нечего. тупо 5 лет просидели, получая за каждый принятый закон определенные суммы, не сильно вникая в подробности».
Другие отметили, что страх, пойдет им на пользу, ведь теперь они поймут, что дела серьезные.
«Ага. То есть даже ваши политические оппоненты считают, что при новой власти дела серьезные (пусть бы и на политических оппонентов) будут доводиться до стадии «следствие», а там, глядишь, и «суд», и «обвинительный приговор». Чего собственно при их власти не было ни разу (ну, приговоров точно).», «Теперь Рада вся на коротком строгом поводке) Сразу гайки закрутят, если не будут за нужные законы голосовать) Это вам не Янык))».
Теги: Донбасс, приговор, Порошенко, Зеленский
- Порошенко: "Это было позорное судилище, которое страна-агрессор устроила против украинского офицера"
- Порошенко передал Трампу приглашение посетить Украину
- Марина Порошенко пригласила на кофе переселенца из Донбасса больного ДЦП, которого обидели во Львове
- Блокада Донбасса: Порошенко обвинил политиков
- Порошенко заявил, что не позволит расшатывать и поджигать Украину (ВИДЕО)
- Порошенко и Меркель во время телефонного разговора обсудили Путина
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»20:34
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Лукашенко закрыл границу с Украиной: "Вынуждены закрыть наглухо"19:40
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги