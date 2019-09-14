- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент14:33
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам13:51
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
- "У него два больших плана", - Саакашвили назвал главные цели Путина по Украине. ВИДЕО12:49
- Приметы на 14 сентября: что нельзя делать на Семин день12:32
- Климкин назвал условие прекращения войны в Украине. ВИДЕО11:33
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не исключает, что во время встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии Макрон и Меркель будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Об этом он заявил в интервью Asociated Press, пишут Факты.
«Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — констатировал второй президент Украины.
По его мнению, такое давление может привести к тому, что Украина согласится на недопустимые компромиссы, вроде утверждения плана проведения местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.
Кучма считает, что проведению таких выборов должно предшествовать выполнение Россией ее обязательств отозвать боевиков и вернуть украинским войскам контроль над границей.
«Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы», — пообещал он.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Кучма, Меркель, Макрон, Зеленский
- Трамп намерен узнать у Меркель, как вести диалог с Путиным
- От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»
- Первая встреча Путина и Зеленского: Меркель рассказала, когда и где состоится историческое событие
- Встречей с Меркель и Макроном Порошенко "спас" Донбасс: генерал объяснил ситуацию
- Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину
- Стала известна дата новой встречи Меркель с Путиным
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- «Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск превратился в город пенсионеров10:12
- Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка» 08:56
- В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО07:51
- На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов22:04
- Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно18:49
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент14:33
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам13:51
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- "У него два больших плана", - Саакашвили назвал главные цели Путина по Украине. ВИДЕО12:49
- Приметы на 14 сентября: что нельзя делать на Семин день12:32
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Что расскажут о характере человека ямочки на щеках08:07
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака14:29
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО