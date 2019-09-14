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Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель

14.09.2019 14:51
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Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не исключает, что во время встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии Макрон и Меркель будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Об этом он заявил в интервью Asociated Press, пишут Факты.
«Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — констатировал второй президент Украины.
По его мнению, такое давление может привести к тому, что Украина согласится на недопустимые компромиссы, вроде утверждения плана проведения местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.
Кучма считает, что проведению таких выборов должно предшествовать выполнение Россией ее обязательств отозвать боевиков и вернуть украинским войскам контроль над границей.
«Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы», — пообещал он.



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Кучма, Меркель, Макрон, Зеленский
 
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