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Гончарук: Украина больше не будет планировать бюджет на год
В государственном бюджете Украины на 2021 год уже будет планирование на три года (среднесрочное бюджетное планирование).
Как передает replyua.net, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Он напомнил, что в последующие несколько лет украинское государство должно отдать огромное количество денег, и стратегия правительства состоит в том, чтобы с каждым годом эта нагрузка была меньше.
«То есть каждый год мы должны не наращивать долги, а их уменьшать. Это невозможно сделать за один год. Нам нужно спланировать это на какой-то среднесрочный или долгосрочный период», – подчеркнул Гончарук, уточнив, что в следующем бюджете будет предусмотрено трехлетнее планирование.
«Когда мы будем подавать бюджет на 2021 год, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Так что в этом году мы последний раз планируем бюджет на год вперед. В следующем году это планирование должно быть вначале среднесрочное, мы должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны. А после этого будем говорить, как в пределах этих трехлетних планов мы видим прохождения следующего года», – рассказал Гончарук.
Теги: Донбасс, премьер-министр, бюджет
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