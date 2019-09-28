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В Умань прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП

28.09.2019 17:58
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В Умань прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП

В течение суток, 27 сентября, в Украину прибыли 5 687 паломников-хасидов, которые направляются в город Умань Черкасской области, пишет Апостроф.
Как сообщают в пресс-службе Госпоргранслужбы, в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией по состоянию на утром 28 сентября оформили 24 782 паломников.
Также известно, что через границу не пропустили восемь граждан Израиля по разным причинам.
Не обошлось и без ЧП в Умани. 27 сентября микрорайон Пушкинский остался без света из-за короткого замыкания. Спасатели продолжают работать над восстановлением подачи электричества.
В Умани похоронен праведник Нахман. Его могила считается одной из самых почитаемых святынь и местом паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма.



Теги: Донбасс, Умань, паломник, хасид
 
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