В Умань прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП

28.09.2019 17:58

В течение суток, 27 сентября, в Украину прибыли 5 687 паломников-хасидов, которые направляются в город Умань Черкасской области, пишет Апостроф.

Как сообщают в пресс-службе Госпоргранслужбы, в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией по состоянию на утром 28 сентября оформили 24 782 паломников.

Также известно, что через границу не пропустили восемь граждан Израиля по разным причинам.

Не обошлось и без ЧП в Умани. 27 сентября микрорайон Пушкинский остался без света из-за короткого замыкания. Спасатели продолжают работать над восстановлением подачи электричества.

В Умани похоронен праведник Нахман. Его могила считается одной из самых почитаемых святынь и местом паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма.