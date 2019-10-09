Доллар по 40: Кабмин наконец раскрыл, каким будет курс: «к сожалению…»

09.10.2019 08:15

В Кабмине спрогнозировали, каким будет курс гривны в нынешнем году, а в Счетной палате выразили сомнения, ждать ли украинцам доллар по 40?

В Кабмине пересчитали курс. Согласно прогнозу правительства, в 2019 году курс гривны к доллару составит 26,3. Тогда как ранее эта цифра была несколько больше – 28 грн/доллар.

В бюджете-2020, который Кабмин подал в Раду, обозначен курс на уровне 28,2 грн/доллар. По-видимому, в связи с пересчетом, будет произведена коррекция курса и в этом документе.

Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в одном из ток-шоу рассказал о рисках, которые существуют для стабильности гривны.

Он отметил, что на гривну повлияло увеличение переводов от «заробитчан», отправившихся за границу. Однако, эти переводы не возвращаются.

«Но, к сожалению, они не возвращаются к нам через переводы. Они возвращаются к нам, простите, как в народе говорят, микроавтобусами из Польши, из Италии и все такое. Этот доллар вышел на рынок и укрепил гривну…».

Также на укрепление национальной валюты повлияли нерезиденты, которые скупают облигации внутреннего государственного займа.

«Это означает, что потом, когда кончится срок этих облигаций, государство должно будет выкупить у тех, кто их скупил. И мы тогда таким образом можем максимально снизить гривну. Я бы был очень осторожен относительно этих укреплений», — сообщил Пацкан — Я хочу, чтобы гривна осталась такая, какая она сейчас есть, и чтобы, когда нерезиденты будут получать свои средства за эти облигации, когда государство начнет их выкупать, чтобы у нас не было 30-35 и, возможно, 40».

Источник: https://politeka.net