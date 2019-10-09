Офицер ВСУ сообщил тревожные данные о войсках РФ у границы с Украиной

09.10.2019 11:15

Неподалеку от украинской границы разместились два эшелона военной техники российской армии. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

По его словам, российские военные находятся на позициях уже около двух недель в боевой готовности. Штефан уточнил, что российские военные располагаются в районе станции Каменская в Ростовской области, что в 20 километрах от границы с Украиной. Он предположил, что военные РФ, якобы ждут какую-то провокацию. Штефан добавил:

«Интересно какую, сами ли ее сделают? У российских военных даже телефоны изъяли. Комментарии здесь лишние, все и так понятно».

Военный опубликовал карту, на которой отмечено положение российских военных.

Источник: https://donpress.com