В Украину идет существенное похолодание

18.11.2019 10:00

С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее словам, с понедельника похолодание охватит всю территорию Украины. 18 ноября в течение дня ожидается +6 +11 градусов, на западе немного теплее - до +12 +16 градусов.

"В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и в середине недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях. Дождей не видно", - сообщает синоптик.