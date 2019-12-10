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Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги
10.12.2019 01:00
В Париже завершилась встреча четырех лидеров в "нормандском формате". Владимир Зеленский отметил, что "позитив в продолжении переговоров с президентом Владимиром Путиным и главам Франции и Германии".
Владимир Зеленский обьявил для прессы главные итоги переговоров: полное и постоянное прекращение огня до Нового года и обмене пленных по формуле "всех на всех". Владимир Путин говорил об особом статусе Донбасса, изменениях в законодательстве Украины, увеличении пунктов пропуска на границе с отдельными районами ОРДЛО. Макрон и Меркель подчеркнули важность активизации процесса переговоров между Украиной и Россией.
Позиции президентов Украины и России и взгляды на судьбу Донбасса разные. Стороны договорились встретиться через четыре месяца.
Теги: Украина, Россия, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин, нормандская четверка, нормандский формат
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