После драки в Раде один из "слуг народа" попал в больницу

11.12.2019 16:00

Народного депутата от Слуги народа Андрея Богданца госпитализировали после массовой драки во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщает НВ.

«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — написала на своей странице в Facebook его коллега по фракции Евгения Кравчук.