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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая
В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За 15 мая зафиксировано 528 новых случаев заражения. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине - 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели);
Волынская обл. - 599 (149 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели);
Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели);
Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели);
Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел);
Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели);
г. Киев - 2221 (222 выздоровели);
Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели);
Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели);
Луганская обл. - 42 (18 выздоровели);
Львовская обл. - 969 (186 выздоровели);
Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели);
Одесская обл. - 734 (43 выздоровели);
Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели);
Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели);
Сумская обл. - 161 (89 выздоровели);
Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели);
Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели);
Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели);
Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели);
Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели);
Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели);
Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).
Также отмечается, что с начала суток поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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