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В Киеве возобновил работу общественный транспорт
В Киеве с 12:00 субботы, 23 мая, на маршруты вышел весь подвижной состав общественного транспорта, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
"Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной состав, который есть, с целью избегания очередей и избегания перезагруженности транспортных средств пассажирами", - сообщил советник мэра, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко на брифинге.
В транспорт будет допускаться ограниченное количество человек, предусмотренное техническим регламентом для конкретного транспортного средства. Цены на проезд остаются прежними.
Текущий контроль будут осуществлять водители, кондукторы и контролеры. Также к общему контролю привлечены как правоохранительные органы, так и городские муниципальные структуры.
При этом в КГГА отметили, что послабление противоэпидемических мер не означает отмену карантина и призвали киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости. Общеобязательным остается масочный режим.
Теги: Киев, транспорт, карантин
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