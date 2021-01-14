Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения

14.01.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"При этом для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м., в соответствии с условиями договора.
Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.
Решение об уменьшении цены на газ для населения было принято на совещании Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел накануне Президент Украины Владимир Зеленский.



Теги: цена, Нафтогаз, газ, население
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх