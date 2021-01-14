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"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"При этом для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м., в соответствии с условиями договора.
Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.
Решение об уменьшении цены на газ для населения было принято на совещании Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел накануне Президент Украины Владимир Зеленский.
Теги: цена, Нафтогаз, газ, население
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