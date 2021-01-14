Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января

14.01.2021 10:00

В Украине за последние сутки выявили 7 925 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в четверг, 14 января.

В частности, заболели 233 детей и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 229 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 10 192 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 138 764 человека, скончались 20 376 пациентов, выздоровели – 837 063 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 214

Волынская область - 221

Днепропетровская область - 317

Донецкая область - 588

Житомирская область - 373

Закарпатская область - 119

Запорожская область - 554

Ивано-Франковская область – 141

Киев - 794

Киевская область - 410

Кировоградская область - 83

Луганская область - 214

Львовская область - 482

Николаевская область - 460

Одесская область - 357

Полтавская область - 345

Ровенская область - 280

Сумская область - 265

Тернопольская область - 209

Харьковская область - 378

Херсонская область - 117

Хмельницкая область - 229

Черкасская область - 307

Черновицкая область - 196

Черниговская область - 272.