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Кабмин сменил главу Нафтогаза

28.04.2021 17:00
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Кабмин сменил главу Нафтогаза

Кабинет министров в среду, 28 апреля, провел заседание общего собрания акционеров компании Нафтогаз Украины и принял решение сменить ее главу, сообщает пресс-служба правительства.
На заседании был рассмотрен отчет о деятельности компании за 2020 год, в котором она получила 19 млрд грн убытка. При этом финплан компании предполагала 11,5 млрд прибыли, отмечают в Кабмине.
"По результатам заседания общего собрания акционеров работу Наблюдательного совета и правления НАК Нафтогаз Украины в 2020 году признана неудовлетворительной", - говорится в сообщении.
Таким образом, с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Набсовета НАК, представителей государства в наблюдательном совете компании, а также председателя правления Андрея Коболева.
"Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей", - сказано в сообщении.
Также принято решение о назначении с 29 апреля главой компании Юрия Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.
"Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", - сообщили в Кабмине.
Временным исполняющим обязанности министра энергетики вместо Витренко был назначен его заместитель Юрий Бойко.



Теги: Кабинет министров, Нафтогаз, глава
 
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