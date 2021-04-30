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МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

30.04.2021 09:00
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МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

Для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» утвержден новый Порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.
"Порядок позволит в полной мере реализовать право детей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя на образование", - говорится в сообщении.
В частности определен порядок прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации; получения документа государственного образца о базовом среднем образовании или среднем образовании; прием в учреждения образования для получения высшего или специального предвысшего образования (на конкурсной основе и в пределах установленных квот) по результатам внешнего независимого оценивания (по выбору заявителя); прием в учреждения образования для получения профессионального (профессионально-технического образования); предоставление до 5 заявлений на разные специальности через один образовательный центр.
Организацию работы с поступающими указанной категории осуществляют образовательные центры «Крым-Украина» (для заявителей с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь) и образовательные центры «Донбасс-Украина» (для заявителей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, которые созданы на базе высших учебных заведений или профессионального предвысшего образования.
Образовательные центры будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.
Лица с ВОТ имеют право поступать для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования. Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.



Теги: Крым, абитуриент, ОРДЛО
 
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