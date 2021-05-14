Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая

14.05.2021 11:00

В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая.

При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего - 1832601), а скончались 287 украинцев с COVID-19 (всего - 47620). За день было сделано 17 015 прививок от коронавируса.

Количество случаев заболевания/прививок в регионах за сутки:

Киев - 681/1602

Винницкая область - 126/554

Волынская область - 228/884

Днепропетровская область - 487/867

Донецкая область - 445/1233

Житомирская область - 211/989

Закарпатская область - 105/1337

Запорожская область - 301/705

Ивано-Франковская область - 186/1339

Киевская область - 301/446

Кировоградская область - 127/314

Луганская область - 186/557

Львовская область - 350/1147

Николаевская область - 285/471

Одесская область - 368/984

Полтавская область - 325/529

Ровенская область - 357/944

Сумская область - 249/422

Тернопольская область - 200/896

Харьковская область - 665/413

Херсонская область - 250/34

Хмельницкая область - 334/1037

Черкасская область - 449/468

Черновицкая область - 95/478

Черниговская область - 251/556.