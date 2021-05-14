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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая
В Украине за день коронавирусом заболели 7562 человека - всего в стране уже 2143448 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 14 мая.
При этом выздоровели накануне 15958 человек (всего - 1832601), а скончались 287 украинцев с COVID-19 (всего - 47620). За день было сделано 17 015 прививок от коронавируса.
Количество случаев заболевания/прививок в регионах за сутки:
Киев - 681/1602
Винницкая область - 126/554
Волынская область - 228/884
Днепропетровская область - 487/867
Донецкая область - 445/1233
Житомирская область - 211/989
Закарпатская область - 105/1337
Запорожская область - 301/705
Ивано-Франковская область - 186/1339
Киевская область - 301/446
Кировоградская область - 127/314
Луганская область - 186/557
Львовская область - 350/1147
Николаевская область - 285/471
Одесская область - 368/984
Полтавская область - 325/529
Ровенская область - 357/944
Сумская область - 249/422
Тернопольская область - 200/896
Харьковская область - 665/413
Херсонская область - 250/34
Хмельницкая область - 334/1037
Черкасская область - 449/468
Черновицкая область - 95/478
Черниговская область - 251/556.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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