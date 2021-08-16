Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа

16.08.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 417 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 266 329. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.

При этом выздоровели за сутки 248 украинцев (всего - 2197075), а скончались 14 больных (всего - 53269). При этом в больницы с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него попали 433 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 59/1342

Винницкая - 35/919

Волынская - 6/273

Днепропетровская - 19/1657

Донецк - 8/83

Житомирская - 17/320

Закарпатская - 1/332

Запорожская - 0/877

Ивано-Франковская - 25/223

Киевская - 17/1004

Кировоградская - 1/563

Луганская - 7/222

Львовская - 14/753

Николаевская - 12/581

Одесская - 47/3167

Полтавская - 7/1581

Ровенская - 5/622

Сумская - 32/62

Тернопольская - 25/1081

Харьковская - 13/1056

Херсонская - 30/552

Хмельницкая - 0/187

Черкасская - 6/726

Черновицкая - 28/408

Черниговская - 3/802.