Центр поддержки переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Ивано-Франковске

30.06.2022 17:00

Седьмой центр поддержки переселенцев «Я-Мариуполь» открылся в Ивано-Франковске. Там проживает около 5 тысяч мариупольцев и отныне у них появилась возможность получить комплексную помощь. Об этом сообщает центр "Я-Мариуполь" в Telegram.

Первые мариупольцы уже воспользовались сервисом-поддержки и очень довольны. Здесь есть детская комната, можно получить гуманитарную помощь, а также юридическую, медицинскую, социальную, психологическую консультацию. Как будто снова вернулись в Мариуполь. И именно это ощущение - самое ценное, потому что здесь как дома, как в родном городе возле моря.

"Я-Мариуполь" продолжит шагать по Украине. Мариупольцы ждут поддержки. Наша главная цель - вернуть людям жизнь. Мариуполь живет в мариупольцах и мы его сохраним в них", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Центр «Я-Мариуполь» ждет переселенцев по адресу: ул. Грушевского, 22а. Работает с 8:00 до 18:00, выходной - воскресенье.