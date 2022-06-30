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Центр поддержки переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Ивано-Франковске

30.06.2022 17:00
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Центр поддержки переселенцев "Я-Мариуполь" открылся в Ивано-Франковске

Седьмой центр поддержки переселенцев «Я-Мариуполь» открылся в Ивано-Франковске. Там проживает около 5 тысяч мариупольцев и отныне у них появилась возможность получить комплексную помощь. Об этом сообщает центр "Я-Мариуполь" в Telegram.
Первые мариупольцы уже воспользовались сервисом-поддержки и очень довольны. Здесь есть детская комната, можно получить гуманитарную помощь, а также юридическую, медицинскую, социальную, психологическую консультацию. Как будто снова вернулись в Мариуполь. И именно это ощущение - самое ценное, потому что здесь как дома, как в родном городе возле моря.
"Я-Мариуполь" продолжит шагать по Украине. Мариупольцы ждут поддержки. Наша главная цель - вернуть людям жизнь. Мариуполь живет в мариупольцах и мы его сохраним в них", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Центр «Я-Мариуполь» ждет переселенцев по адресу: ул. Грушевского, 22а. Работает с 8:00 до 18:00, выходной - воскресенье.



Теги: Ивано-Франковск, Мариуполь, центр, поддержка, переселенцы
 
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