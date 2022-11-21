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Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства (ВИДЕО)
Украина отмечает День достоинства и свободы в понедельник, 21 ноября. Именно в этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны.
"Достоинство и свобода – мы всегда это ценили и не имеем страха защищать. Мы всегда знали, чего хотим, а в этом году все узнали, что мы можем... Мы доказали, что достоинство и свобода для нас – праздник. Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из величайших армий мира и стать одной из лучших армий мира", – заявил глава государства.
"Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! И в День достоинства и свободы соберемся на Майдане Незалежности. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы. В мирном Киеве, в мирной Украине, я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным. Слава Украине!", – отметил глава государства.
Теги: Оранжевая революция, поздравление, Зеленский
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