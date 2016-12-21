Россия заблокировала поиск Красным Крестом пропавших без вести на Донбассе

21.12.2016 21:25

Россия заблокировала инициативу Международного Комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook., сообщает 112.

"Украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках Минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс заблокирован российской стороной", - заявила Олифер.

Напомним, по данным гуманитарной миссии "Черный Тюльпан", около 500 человек могли пропасть без вести из-за военных действий на Донбассе.

На сегодняшнем заседании участники ТКГ в Минске призвали к прекращению огня с 24 декабря. Следующая встреча в Минске запланирована на 15 января.