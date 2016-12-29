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Футболистам запретили использовать черную магию. ВИДЕО
Федерация футбола Руанды запретила игрокам использовать черную магию во время матчей. Решение было принято после того, как один из футболистов забил гол, предварительно якобы заколдовав ворота.
В матче между "Мукура Виктори" и "Рэйон Спортс" форвард хозяев Мусса Камара, команда которого проигрывала со счетом 0:1, положил некий предмет возле штанги ворот соперника, вызвав негодование оппонентов. Через шесть минут Камара сумел забить гол и сравнял счет в матче, передает Апостроф.
"В регламенте Федерации футбола Руанды нет закона, предусматривающего использование магии. В мире еще не было доказательство того, что это может повлиять на результат матча. Но из-за потасовок на поле и жалоб команды, мы приняли такой закон", - приводит слова президента ФФР Ведасите Кайиранги Strana.ua со ссылкой на Vanguard.
Отмечается, что за использование магии футболист будет оштрафован на 116 евро. А если магию использует команда, то федерация оштрафует ее на 3400 евро, а также снимет 3 очка.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, футбол, магия, запрет, черная магия
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