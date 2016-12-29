Футболистам запретили использовать черную магию. ВИДЕО

29.12.2016 19:55

Федерация футбола Руанды запретила игрокам использовать черную магию во время матчей. Решение было принято после того, как один из футболистов забил гол, предварительно якобы заколдовав ворота.

В матче между "Мукура Виктори" и "Рэйон Спортс" форвард хозяев Мусса Камара, команда которого проигрывала со счетом 0:1, положил некий предмет возле штанги ворот соперника, вызвав негодование оппонентов. Через шесть минут Камара сумел забить гол и сравнял счет в матче, передает Апостроф.

"В регламенте Федерации футбола Руанды нет закона, предусматривающего использование магии. В мире еще не было доказательство того, что это может повлиять на результат матча. Но из-за потасовок на поле и жалоб команды, мы приняли такой закон", - приводит слова президента ФФР Ведасите Кайиранги Strana.ua со ссылкой на Vanguard.

Отмечается, что за использование магии футболист будет оштрафован на 116 евро. А если магию использует команда, то федерация оштрафует ее на 3400 евро, а также снимет 3 очка.

Источник: from-ua.com.