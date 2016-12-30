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Вся жизнь Елизаветы Петровны была пиаракцией - Белковский про "доктора Лизу" (ВИДЕО)

30.12.2016 21:23
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Вся жизнь Елизаветы Петровны была пиаракцией - Белковский про "доктора Лизу" (ВИДЕО)

Российский политолог Станислав Белковский  назвал погибшую в авиакатастрофе доктора Лизу пиарщиком войны.


Фото: imperor.net/

Теги: Донбасс, война, доктор, Станислав Богуш
 
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