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Трамп «отмазал» Путина в деле о кибератаках
Кибератаки иностранных государств на госучреждения США "абсолютно не повлияли на результаты президентских выборов".
Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп, комментируя доклад разведки США об вмешательстве российских хакеров на президентскую кампанию, передает The Hill.
Так, будущий глава Белого дома признал попытку иностранного кибервмешательства, но но усомнился в том, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов.
"Была попытка взломать Национальный комитет Республиканской партии, но у него очень сильная защита и хакерам это не удалось", - сказал он.
Отмечается, что Трамп назвал встречу с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве РФ и лично главы Кремля Владимира Путина в президентские выборы, "очень конструктивной".
Напомним, разведка США обнародовала часть доклада о хакерском вмешательстве России в президентскую кампанию с целью увеличить шансы на победу Дональда Трампа. В документе указано, что приказ осуществить кибератаки отдал лично президент России Владимир Путин. Спецслужбы США дают такую оценку "с высокой уверенностью".
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Путин, кибератака
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