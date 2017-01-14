Это удивило даже уфологов - НЛО прячутся в снежном вихре (ВИДЕО)

14.01.2017 21:29

Январь 2017 года принес с собой в США не только холод и серьезные снегопады, но и кое-что необычное.

Поначалу просматривая видео кажется, что обычная метель заметает центральный район Нью-Йорка, но стоит присмотреться и можно увидеть, что некоторые "хлопья снега" ведут себя, как разумные существа.

Миниатюрные плазменные шары скользят по воздуху, навстречу падающему снегу и периодически сбиваются в небольшие группы. Небольшие светящиеся объекты постоянно меняют свою яркость, скорость и направление, что и выдает их из общей массы падающего снега, пишет dialog.ua.

Увеличение масштаба видео позволяет сделать вывод, что маленькие НЛО ведут себя, как разумные существа. Кроме того, они имеют вокруг себя миниатюрные плазменные нити. Уфологии, изучившие данное видео считают, что таким образом эти НЛО передвигаются в воздушных потоках.

Первые упоминания о таких НЛО находятся еще в папирусах древних египтян, которые упоминали о стаях огненных кругов, "сияющих ярче солнца", после появления которых, с небес на землю опускались загадочные холодные "белые лепестки". Ученые считают, что "белыми лепестками" древние египтяне называли снег, который, очень редко, но все же выпадал в Египте.