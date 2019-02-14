Над американской базой засняли полет неопознанного объекта

14.02.2019 18:20

НЛО имел сигарообразную форму.



Представленная ниже видеозапись была получена 8 февраля нынешнего года в округе Санта-Барбара американского штата Калифорния, неподалеку от военно-воздушной базы «Ванденберг», оснащенной собственным космодромом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



Ролик демонстрирует неопознанный летающий объект сигарообразной формы, медленно плывущий над горизонтом. По словам удивленного оператора, он заметил этот НЛО совершенно случайно и сразу же постарался снять его на камеру смартфона.



Поначалу очевидец посчитал, будто это был обыкновенный дирижабль, однако затем наблюдатель понял, что ошибается. Дело в том, что в определенный момент загадочный объект приблизился прямо к вершине холма, где стоят опоры линии электропередачи. Очевидно, что ни один дирижабль не станет подлетать к проводам настолько близко. Зато «летающие тарелки» часто оказываются там, где имеются мощные электроустановки: словно они подпитываются от энергосети.



Многие уфологи во Всемирной паутине также считают, что речь идет не об аэростате, а о металлическом воздушном судне внушительных размеров. Может, авиабаза «Ванденберг» заинтересовала представителей внеземной цивилизации? Или это американские военные тестируют здесь столь необычный аппарат, созданный, возможно, с использованием инопланетных технологий?



Впрочем, об инопланетных технологиях США больше разговоров и конспирологических предположений, чем реальных фактов. Еще ни один из этих, так называемых, летательных аппаратов будущего не проявил себя хоть где-то, скажем, в одной из «горячих точек» планеты, где американцы имеют свои военные базы и политические (экономические) интересы, например, в той же Сирии.