- Стало известно, где «приютят» отвергнутых Трампом мигрантов14:40
- 29 января: какой сегодня праздник14:00
- Беседа Путина и Трампа: санкции не обсуждали, но вы держитесь13:43
- Трагедия MH17: Нидерланды не могут расшифровать снимки с радаров, которые передала РФ11:30
- Суд Нью-Йорка пішов проти Трампа11:07
- Китаец проехал 500 км на велосипеде не в ту сторону. ВИДЕО10:47
- Россия запустит в обход Украины 240 поездов09:05
- Трамп провел первый разговор с Олландом08:05
- Липовый «император России» рванул на острова возрождать империю07:25
- Новая стратегия: как Киев должен работать с Трампом07:02
Беседа Путина и Трампа: санкции не обсуждали, но вы держитесь
Во время телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вопрос снятия антироссийских санкции не обсуждался
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Вести».
Песков сказал, что в ходе беседы двух президентов обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ситуация на Донбассе — вопрос санкций не поднимался.
Кроме того сообщается, что Дональд Трамп пожелал россиянам «счастья и процветания».
Также отмечается, что в ходе разговора было договорено поручить представителям от каждой стороны приступить к организации личной встречи между главами Кремля и Белого дома.
Напомним, пользователи соцсетей своеобразно отреагировали на беседу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, санкции
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- "Ползучий переворот", - публицист из РФ о перетасовке кадров в Кремле (ВИДЕО)
- "Проект Новороссия закрыт, но может быть реанимирован", - российский журналист
- Путин требует амнистию для "защитников русского мира" на Донбассе, сети показали этот мир во всей красе
- Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление14:25
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Жительница Мариуполя хранила гранату в квартире "для самообороны"22:25
- В Донецкой области полиция задержала пьяного угонщика большегрузного автомобиля21:54
- Плотницкий пригрозил Киеву "несимметричным и неотразимым ответом"21:47
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"21:12
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения20:41
- В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"19:56
- Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу 22PushUpChalleng и искупался в зимнем Азовском море19:29
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Стало известно, где «приютят» отвергнутых Трампом мигрантов14:40
- Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление14:25
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- 29 января: какой сегодня праздник14:00
- Беседа Путина и Трампа: санкции не обсуждали, но вы держитесь13:43
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Повышение тарифов с 1 марта: сколько будет стоить работа утюга и микроволновки12:57
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)12:30
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук