Беседа Путина и Трампа: санкции не обсуждали, но вы держитесь

29.01.2017 13:43

Во время телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вопрос снятия антироссийских санкции не обсуждался

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Вести».

Песков сказал, что в ходе беседы двух президентов обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ситуация на Донбассе — вопрос санкций не поднимался.

Кроме того сообщается, что Дональд Трамп пожелал россиянам «счастья и процветания».

Также отмечается, что в ходе разговора было договорено поручить представителям от каждой стороны приступить к организации личной встречи между главами Кремля и Белого дома.

Напомним, пользователи соцсетей своеобразно отреагировали на беседу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник: politeka.net