Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы

06.02.2017 21:00

Бельгийская компания Newfusion заменила рабочие электронные бейджи на подкожные микрочипы.

Руководство приняло решение вживить чипы в руку каждому сотруднику. Однако отмечается, что никого из работников к такому решению не принуждали, и обладателями стали сотрудники, которые по собственному желанию согласились на новые устройства, пишет Русский еврей.

В Бельгии такой опыт был применен впервые.

Микрочип может выполнять работу обычного бейджа: открывать двери в офисе, снимать блокировку с ПК и другой оргтехники, и все это можно сделать обычным прикосновением руки.

Уточняется, что подкожный чип размером с рисовое зернышко, а его стоимость приблизительно 100 евро.

Источник: from-ua.com