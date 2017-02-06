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Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы
06.02.2017 21:00
Бельгийская компания Newfusion заменила рабочие электронные бейджи на подкожные микрочипы.
Руководство приняло решение вживить чипы в руку каждому сотруднику. Однако отмечается, что никого из работников к такому решению не принуждали, и обладателями стали сотрудники, которые по собственному желанию согласились на новые устройства, пишет Русский еврей.
В Бельгии такой опыт был применен впервые.
Микрочип может выполнять работу обычного бейджа: открывать двери в офисе, снимать блокировку с ПК и другой оргтехники, и все это можно сделать обычным прикосновением руки.
Уточняется, что подкожный чип размером с рисовое зернышко, а его стоимость приблизительно 100 евро.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Бельгия
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