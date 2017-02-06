Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы

06.02.2017 21:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы

Бельгийская компания Newfusion заменила рабочие электронные бейджи на подкожные микрочипы.

Руководство приняло решение вживить чипы в руку каждому сотруднику. Однако отмечается, что никого из работников к такому решению не принуждали, и обладателями стали сотрудники, которые по собственному желанию согласились на новые устройства, пишет Русский еврей.

В Бельгии такой опыт был применен впервые.

Микрочип может выполнять работу обычного бейджа: открывать двери в офисе, снимать блокировку с ПК и другой оргтехники, и все это можно сделать обычным прикосновением руки.

Уточняется, что подкожный чип размером с рисовое зернышко, а его стоимость приблизительно 100 евро.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Бельгия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх