В Белом доме подтвердили - "крымские" санкции против России сохраняются

09.02.2017 11:15

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свою позицию относительно санкций против России, связанных с ее оккупацией украинского Крыма.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что посол Хейли очень твердо заявила об этом в ООН, пока Россия не выйдет Крыма, эти санкции не будут прекращаться", - заявил Спайсер.

Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли президент инициативу об усилении контроля со стороны Конгресса над санкциями против России, представленную в виде нового законопроекта в среду.

Спайсер также напомнил, что существует другой "набор санкций" против РФ, связанный с ее агрессией на востоке Украины. В этой связи он отметил, что "не хотел бы забегать наперед законодательства".

Как сообщал Укринформ, 8 февраля шестеро сенаторов США, представляющие обе партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России.

Источник: sprotyv.info