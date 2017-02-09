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В Белом доме подтвердили - "крымские" санкции против России сохраняются
Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свою позицию относительно санкций против России, связанных с ее оккупацией украинского Крыма.
Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Я думаю, что посол Хейли очень твердо заявила об этом в ООН, пока Россия не выйдет Крыма, эти санкции не будут прекращаться", - заявил Спайсер.
Таким образом он ответил на вопрос, поддерживает ли президент инициативу об усилении контроля со стороны Конгресса над санкциями против России, представленную в виде нового законопроекта в среду.
Спайсер также напомнил, что существует другой "набор санкций" против РФ, связанный с ее агрессией на востоке Украины. В этой связи он отметил, что "не хотел бы забегать наперед законодательства".
Как сообщал Укринформ, 8 февраля шестеро сенаторов США, представляющие обе партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России.
Источник: sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, Крым, санкции
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