- Лидер КНДР совершил крупнейшее ограбление банка в истории09:39
- В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой09:15
- Что произойдет с закрытым участком российско-украинской границы21:20
- Стрельба в Лондоне: названо имя террориста20:10
- РФ без объяснения причин перестала пропускать украинцев через границу19:43
- В Антверпене полиция предотвратила теракт18:50
- Песков надеется, что к Киеву вернется здравый рассудок и Самойловой разрешат въезд в Украину15:48
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»14:45
- В России приняли беспрецедентное решение по «Евровидению»12:28
- Американские спецслужбы получили доказательства сговора Трампа с Кремлем11:35
Лидер КНДР совершил крупнейшее ограбление банка в истории
Федеральная прокуратура Соединенных Штатов подозревает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в ограблении центробанка Бангладеш
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Politeka.
Прокуратура считает, что Пхеньян организовал кражу $81 млн со счета центробанка в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в прошлом году.
По данным газеты, в Министерстве юстиции США в свою очередь предполагают, что непосредственно исполнителями этого киберпреступления были китайские хакеры.
Далее эти деньги, пишет WSJ, были переведены на счета в банки Филиппин и отмыты через казино. Часть суммы уже найдена, но судьба большей остается неизвестной.
Напомним, хакеры провели ограбление, используя недостаточную систему контроля в бангладешском банке, Федеральной резервной системе Нью-Йорка и международной системе денежных переводов SWIFT. На работу последней они влияли с помощью сети сообщений системы.
Между тем, пока неизвестно будет ли американский Минюст предъявлять обвинения северокорейским чиновникам. Представители ведомства и нью-йоркской ФРС на просьбы о комментариях не отвечают.
Теги: Донбасс, банк, ограбление, Ким Чен Ир, КНДР
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Нардеп из Донецка Наталья ВЕСЕЛОВА: «Нам нужно стать максимально сильными, РЕАЛЬНО независимыми»08:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Лидер КНДР совершил крупнейшее ограбление банка в истории09:39
- У Порошенка порахували збитки внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Балаклії09:32
- Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз09:28
- Силовики собираются тушить пожар возле Балаклеи – взрывов становится меньше09:20
- В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой09:15
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Том Круз готовится выполнить самый сложный трюк в своей карьере08:32
- За расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова взялась прокуратура Киева 08:20
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Грынив уходит с должности руководителя фракции БПП – Березенко07:50
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы